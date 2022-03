Maroc : Bank Of Africa enregistre un exercice «remarquable» pour l’année 2021

En 2021, Bank Of Africa a enregistré des performances financières en nette croissance, avec des résultats «inédits». Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’institution a fait part d’une croissance de la capacité bénéficiaire avec la progression de +47% pour le résultat net part du groupe à 2 milliards dirhams et de +11% pour le résultat net social à 1,5 MMDH, un niveau de résultat atteint pour la première fois par la banque.

Cette dernière a renoué aussi avec les performances des années pré-Covid19, à travers des évolutions de +4% pour le résultat net part du groupe et+9% pour le résultat net social par rapport à 2019. La contribution aux bénéfices de l’activité au Maroc a représenté 51% du RNPG à fin décembre 2021 et 49% pour les activités à l’international, dont 41% en Afrique 41%. Une bonne performance commerciale a été réalisée, avec un produit net bancaire en hausse de +10% en social et de +4,3% en consolidé à respectivement 6,9 et 14,6 MMDH à fin décembre 2021.

La croissance des revenus tirée par l’évolution de l’ensemble des lignes métiers, notamment le Core Business une marge d’intérêts a été en hausse de +5% en consolidé et de +6% en social, avec une marge sur commissions en progression de +6% en consolidé et de +7% en social. La diversification géographique des revenus avec des activités à l’international qui contribuent équitablement aux revenus du groupe a eu une part stable de 50% à fin décembre 2021, l’Afrique représentant 46% du PBN consolidé de Bank of Africa. L’amélioration de l’efficacité opérationnelle du groupe et de la banque s’est poursuivie à fin décembre 2021, avec tendance baissière du coefficient d’exploitation consolidé sur les quatre derniers exercices. Elle est passée de 59,1% en 2018 à 54,5% en 2021, soit une amélioration de 4,6p% et du coefficient d’exploitation social, passant de 59,7% en 2018 à 52,8% en 2021, soit une amélioration de près de 7p%.

Par ailleurs, le groupe a enregistré une progression des dépôts de la clientèle en consolidé de +6% (219 MMDH) et de +5% en social (141 MMDH). Un gain de 25 points de base s’enregistre en parts de marché crédits et dépôts, établi à 12,73% et 13,24% respectivement à fin décembre 2021.

Ces chiffres ont été dévoilé en Conseil d’administration de Bank Of Africa - BMCE Group, réuni vendredi 25 mars 2022 sous la présidence d’Othman Benjelloun, au siège social de la banque, à Casablanca. Le Conseil a examiné l’activité de la Banque et du Groupe au terme de l’année 2021 et arrêté les comptes y afférents. Ils seront soumis à la prochaine Assemblée générale annuelle ordinaire.