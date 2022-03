Expo Dubaï : Le Pavillon Maroc remporte le Golden Award du meilleur design intérieur

Le Maroc a remporté le Golden Award dans la catégorie «Scénographie» du meilleur design intérieur du pavillon, lors d'une cérémonie organisée, mercredi soir, à l'Expo 2020 Dubaï dont le rideau tombera ce jeudi après six mois d'activités.

Ce prix prestigieux, qui récompense les pavillons qui se sont distingués par leur design intérieur en prenant compte les aspects esthétique, technique et technologique, a été décerné à Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des finances et déléguée générale du pavillon du Maroc à l'Expo. Pour désigner le vainqueur, le jury a également pris en compte la manière dont le design a été employé en tant qu’outil de dialogue entre les civilisations et instrument reflétant la convergence des cultures.

La cérémonie de remise des prix aux pays participant à cette exposition internationale s'est déroulée en présence d'éminentes personnalités émiraties et internationales, ainsi que des représentants des pays participant à l’Expo 2020 Dubaï.

L’Exposition permanente du Maroc au sein de son Pavillon est pensée comme une promenade, avec des portes donnant sur 13 salles. Chacune d’entre elles constitue un espace original, jouant sur l’effet de surprise produit par les éléments présentés qui offrent autant d’occasions de redécouvrir le Maroc et la forte continuité liant son passé, son présent et l’avenir qu’il se construit.

À travers ces diverses collaborations, le Maroc a créé l’opportunité d’un dialogue interculturel avec des pays des quatre coins de la planète, démontrant aux millions de visiteurs d'Expo 2020 Dubaï son sens du partage ainsi que l’universalité de son héritage et de sa culture ancestrale et contemporaine.

La ville de Dubaï vit depuis six mois au rythme de l’Expo-2020. Inaugurée par le prince héritier de Dubaï, Cheikh Hamdane ben Mohammed ben Rached Al Maktoum, cette manifestation d’envergure mondiale accueille plus de 190 pays, venus «pour penser le monde de demain».