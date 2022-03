Tamwilcom et la BERD s'allient pour renforcer l’accès au financement

Hicham Zanati Serghini, directeur général de Tamwilcom et Heike Harmgart, directrice générale de BERD en charge de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen. / DR

Tamwilcom et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont signé, mercredi à Rabat, un mémorandum d’entente marquant la volonté commune des deux parties à renforcer leur coopération en faveur du développement économique et durable du Maroc.

Paraphé par la directrice générale de BERD en charge de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen, Heike Harmgart, et le directeur général de Tamwilcom, Hicham Zanati Serghini, ce mémorandum d’entente vise à optimiser les synergies déjà existantes entre les offres-produits respectives des deux parties, a indiqué Tamwilcom dans un communiqué.

À cet égard, le mémorandum d’entente s’appuiera notamment sur l’expertise de Tamwilcom en matière de garantie des prêts et d'inclusion financière d’une part, et sur le portefeuille de produits diversifié de la BERD ainsi que sur son expérience en matière de financement vert d’autre part.

Les deux parties ont convenu de travailler de concert pour développer davantage leurs actions communes dans le domaine du financement de l’entreprise, tout au long de son cycle de vie, et plus particulièrement en matière de transition énergétique. Cette coopération concerne plusieurs domaines en ligne avec les stratégies de Tamwilcom et de la BERD, dont l’économie verte, l’inclusion financière, la digitalisation et d’autres approches sectorielles spécifiques, conclut le communiqué.