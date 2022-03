La French Tech Maroc annonce la 2e édition de HackTonFutur

Après le succès de la première édition, la French Tech Maroc a annoncé, mardi, la 2e édition de #HackTonFutur, un concours d’innovation adressé aux élèves des collèges et lycée au Maroc dans le but de proposer des solutions viables et concrètes répondant aux grands défis des prochaines années.

Des équipes de 2 à 5 élèves sont attendues cette année pour pitcher des solutions durables dans le domaine de la préservation de l’environnement, le thème de cette édition étant «Green citoyenneté», précisent les organisateurs dans un communiqué.

«Nous sommes fiers en tant que French Tech Maroc de mettre en place des dispositifs ‘’Learning by Doing’’ tel que ce concours d’idées. Notre objectif est de préparer la relève de demain dès aujourd’hui en initiant les jeunes à la fibre entrepreneuriale, au goût du leadership et à l’envie de créer et d’innover», affirme Jérôme Mouthon, Président de la French Tech Maroc.

L’évènement compte cette année sur les parrainages d'Orange, Bureau Veritas, Engie, la Fondation Crédit Du Maroc et Tectra, tous impliqués dans l’organisation de cette édition, ajoute-t-on. Cette édition a également reçu le soutien de Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française et directrice France de l’ONG ONE, marraine auprès de la French Tech Maroc.

HackTonFutur 2 ambitionne d’offrir un cadre de réflexion et d’expression aux jeunes afin de faire émerger des idées concrètes et innovantes autour de l’éco-citoyenneté. Les jeunes élèves souhaitant participer à ce concours sont appelés à soumettre et à défendre des idées en lien avec la sensibilisation pédagogique, les gestes et consommations écoresponsables ainsi que des idées de projets d’économie d’énergie et d’économie circulaire limitant le gaspillage des ressources et l’impact environnemental.

La première phase du concours, qui a commencé le 8 février et qui durera jusqu’au 30 avril, permet aux élèves éligibles de constituer des équipes et soumettre leurs idées sur le site de HackTonFutur. Le 16 mai, 5 projets sélectionnés seront annoncés et les équipes bénéficieront d’un coaching et mentorat par des professionnels et des représentants des partenaires du concours. Le 9 juin, leurs projets présélectionnés seront présentés devant un jury d’experts de la French Tech Monde et de partenaires, conclut le communiqué.