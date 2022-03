La question du Sahara occidental abordée par Tebboune lors de sa réunion avec Blinken

Dans une déclaration faite avant sa rencontre avec Blinken, Tebboune n’a pas raté l’occasion d’aborder la question du Sahara occidental, en réaffirmant la position de son pays quant au différend et en précisant que les «hauts et les bas» que connaissent les relations entre Alger et Rabat ne sont pas «dus» seulement à ce dossier.