Journée de la terre : Une marche des militants pro-Palestine interdite par les autorités de Rabat

Des sit-in de solidarité avec le peuple palestinien et dénonçant la normalisation avec Israël, se sont déroulées, mercredi, dans plusieurs villes marocaines. Selon le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, ces manifestations commémorant la Journée de la terre, les sit-in ont eu lieu dans une quarantaine de villes marocaines, dont Rabat, Casablanca, Tanger, Tétouan, Marrakech, Oujda, Berkane et Beni Mellal.

Les manifestants ont brandi des drapeaux et des banderoles palestiniens, en qualifiant la normalisation avec Israël de «trahison» et en faisant l'éloge de la résistance palestinienne. Selon des sources sur place, ils ont également scandé des slogans dénonçant la participation du Maroc au récent Sommet du Néguev.

A Rabat, les forces de sécurité ont empêché les manifestants de se diriger vers le Théâtre Mohammed V pour protester contre l'accueil d'une troupe musicale israélienne. Ainsi, les rues du centre-ville ont le théâtre d’altercations entre forces de l’ordre et manifestants, avant que les autorités locales ne décident disperser la manifestation. Mais avant cela, les militants ont pu organiser leur sit-in devant le bâtiment du Parlement ; sit-in durant lequel des manifestants ont brûlé le drapeau israélien.