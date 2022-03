Allemagne : Une Marocaine nommée conseillère pour le développement durable en Rhénanie-Palatinat

L'ingénieure civile Lamia Messari-Becker, enseignante à l'Université de Siegen, a été nommée conseillère pour le développement durable du Land de Rhénanie-Palatinat, au sud-est de l’Allemagne. L’enseignante, d’origine marocaine, a été nommée aux côtés de 21 autres membres de diverses disciplines, précise Westerwald Kurier.

Le futur conseil est destiné à conseiller le gouvernement de l'État et à aider à ancrer plus fermement l'idée de durabilité dans la société, précise-t-on. «Le conseil devrait proposer des solutions créatives», a déclaré Malu Dreyer, chef de l’exécutif régional. Le futur conseil devrait également assurer un échange plus fort avec les citoyens sur le sujet du développement durable. Il devrait aussi prendre en compte les préoccupations et les inquiétudes des habitants du land allemand. Le futur conseil est directement lié à la Chancellerie d'État de Dreyer. Sa présidente est la sociologue Jutta Allmendinger, présidente du Centre des sciences sociales de Berlin.

Selon l’université de Siegen, l'implication de Lamia Messari-Becker dans la recherche, la pratique de la construction et les conseils politiques se concentrera sur la conception durable des bâtiments et des villes. Née au Maroc, la Maroco-allemande conseille déjà des politiciens au sein du groupe d'experts du ministère fédéral du Logement, de l'urbanisme et de la construction et a travaillé au Conseil consultatif pour les questions environnementales jusqu'en 2020. Elle est par ailleurs membre de l'organisation internationale Club of Rome, qui promeut la durabilité.