Casablanca : M'dins Bus déboutée par la justice pour sa plainte contre la mairie

Le tribunal administratif de Casablanca a rendu récemment son verdict, dans l’affaire opposant la société M'dina Bus au conseil de la ville de Casablanca. Selon des sources médiatiques, l’entreprise qui était chargée de la gestion du transport demandait au conseil le paiement de 4 millions de dirhams.

Le tribunal précité, dans son arrêt n°665, a rejeté la plainte déposée par la société, qui dénonçait la suspension du contrat le liant à la mairie de la capitale économique, suite à une protestation contre la détérioration de ses services fournis aux habitants de Casablanca.

Après plusieurs audiences, qui ont débuté en août 2018, le tribunal administratif de Casablanca a décidé de classer le dossier, en rendant un jugement définitif rejetant les demandes, ce qui constitue une victoire pour le conseil de la ville.

La société M'dina Bus avait porté plainte contre la mairie de Casablanca, les ministères de l’Économie et des finances et de l'Intérieur, la wilaya de la région de Casablanca-Settat et l’Établissement de coopération intercommunale.