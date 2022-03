L’Ukraine rappelle ses ambassadeurs au Maroc et en Géorgie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rappelé l'ambassadrice de son pays au Maroc, Vasilieva Oksana Yuriyivna. Selon une vidéo publiée ce jeudi, reprise par l’agence Anadolu, la décision concerne aussi l’ambassadeur ukrainien en Géorgie.

«Il y a ceux qui travaillent avec tout le monde pour défendre l'État, et il y a ceux qui perdent du temps et ne travaillent que pour rester à leur poste», a indiqué le président ukrainien, à propos du rappel de l’ambassadrice de son pays à Rabat, en poste depuis 2020. Volodymyr Zelensky a estimé qu'il attendait des résultats tangibles des ambassadeurs dans un certain nombre de pays comme l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est.

La même source rappelle que la diplomatie marocaine a adopté une position de neutralité depuis le début de la guerre russe contre l'Ukraine. Le 26 février, le ministère marocain des Affaires étrangères a annoncé que le Maroc «suit avec préoccupation l'évolution de la situation» entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Le 2 mars, le Maroc a décidé de ne pas participer au vote d’une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation entre l'Ukraine et la Russie.