Les détaillants britanniques touchés par les restrictions à l'exportation de tomates du Maroc

Les restrictions à l'exportation de tomates du Maroc frappent les détaillants britanniques et laissent des vides sur les étagères. Selon Fresh Produce Journal, ce constat intervient alors que le marché est déjà impacté par les effets combinés de la grève des transporteurs en Espagne et de la baisse de la production britannique et néerlandaise.

«Une ‘tempête parfaite’ de protestations des camionneurs espagnols contre le prix du carburant, la réduction des plantations au Royaume-Uni et aux Pays-Bas en raison de la flambée des prix de l'essence et une interdiction d'exportation marocaine pour faire baisser les prix intérieurs créent une pénurie de tomates en Europe», reconnaissent les fournisseurs britanniques.

Le journal rappelle que le Maroc a imposé des restrictions sur ses exportations de tomates rondes ce mois-ci après que la flambée des prix a entraîné des manifestations nationales avant le Ramadan. Cependant, «l'impact se fait maintenant sentir dans les supermarchés britanniques», indique Alex Margerison-Smith, responsable du marketing et des informations pour Keelings International, un important fournisseur de tomates aux détaillants britanniques. «Nous constatons des vides dans les rayons des détaillants. Ces dernières années, les détaillants britanniques ont augmenté la quantité importée du Maroc», a-t-il ajouté.

La demande sans précédent de l'Europe sur les tomates, due à la baisse de la production, a fait monter en flèche le prix de l'un des aliments de base frais les moins chers du Maroc au cours des dernières semaines et l'inflation a alimenté les protestations. Le média note toutefois que les tomates-cerises ne sont pas couvertes par ces dernières restrictions à l'exportation.