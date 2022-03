Le Maroc impose un droit antidumping sur les tapis importés de Chine, d’Egypte et de Jordanie

Le Maroc a imposé, à partir de cette semaine, un droit antidumping provisoire sur les importations de tapis et autres revêtements de sol en matières textiles à fabrication mécanique, originaires de Chine, d’Égypte et de Jordanie. Selon une circulaire de l’Administration des douanes, reprise par Le360, la mesure fait suite à un arrêté conjoint du ministère de l’Économie et des finances, et de celui l’Industrie et du commerce, publié dans le dernier numéro du Bulletin officiel.

«Il s’agit d’un droit antidumping provisoire, pour une durée de 6 mois, dont le taux d’imposition varie de 9% (importations en provenance de Jordanie) à 144% (tapis originaires de Chine)», poursuit la même source. Celle-ci rappelle qu’en décembre 2020, le ministère de l’Industrie et du commerce avait ouvert une enquête antidumping sur les importations de tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, à fabrication mécanique, originaires de ces trois pays. Le département avait considéré que ces importations faisaient l’objet d’un dumping et constituaient une menace de dommage à la production nationale.

Et de préciser que l’ouverture de cette enquête faisait suite à une requête de l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH), qui a soumis des éléments jugés «objectifs et suffisants» pour justifier l’enquête antidumping.