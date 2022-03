Tanger : Ouverture de deux mausolées et une Zaouia réhabilités

Deux mausolées et une Zaouia situés dans l'ancienne médina de Tanger, qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation et de restauration ont été inaugurés mercredi, dans le cadre du programme de réhabilitation et de valorisation de la médina.

Il s'agit de la Zaouia Kadiria et des mausolées de Sidi Mohammed Ben Tayeb et Sidi Ali Bendaoud, qui ont été livrés après l'achèvement de leurs travaux de réhabilitation.

La cheffe de projet chargée du programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger au sein de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Hajar Mzibra, a souligné que ce programme comporte un volet axé sur la réhabilitation et la valorisation des lieux de culte de la médina, notamment les Zaouias et les mausolées, notant qu'il prévoit la réhabilitation de 2 mausolées et 6 Zaouias.

Ce projet porte sur la réhabilitation à l'authentique de ces lieux de culte, qui constituent des joyaux architecturaux, chargés d'histoire et de spiritualité, a indiqué la responsable, relevant que tous les intervenants ont travaillé d'arrache-pied pendant 4 mois pour ouvrir ces deux mausolées et Zaouia aux fidèles à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan.

De son côté, l'architecte Taoufik Al Morabet, a indiqué que ce projet de restauration mettre en valeur le patrimoine historique architectural de ces lieux de culte et à préserver leur patrimoine architectonique, le but étant de redonner vie à ces édifices.

Quant au délégué provincial des Affaires islamiques à Tanger-Assilah, Youssef Bouali, il a indiqué que ce projet s'inscrit dans le sillage de la convention relative au programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger, auquel contribue le ministère des Habous et des affaires islamiques avec une enveloppe budgétaire de 41 millions de dirhams, alloués à la mise à niveau et la restauration de 2 mausolées et 6 Zaouias de la médina, et la réhabilitation de 28 bâtiments menaçants ruine, en plus de la restauration des façades des magasins habous de la médina, et de fendak Siaghine et fendak zraa de la ville.