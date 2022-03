La base Ryanair à Agadir commence ses opérations vers 28 destinations

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé mardi le début des opérations de sa nouvelle base à Agadir, qui a représenté un investissement de 200 millions pour l’affectation de 2 avions sur cette base. Au total, pas moins de 28 destinations, dont 19 nouvelles dans 10 pays européens, sont desservis par Ryanair depuis Agadir, ce qui a permis la création de 60 emplois directs, précise la compagnie dans un communiqué.

Pour marquer le début des opérations sur sa base d'Agadir, Ryanair a lancé une vente exclusive de sièges à partir de 19,99 euros (219 dirhams) pour des voyages de mars à octobre 2022 réservés sur le site internet de la compagnie avant le vendredi 1er avril, ajoute-t-on.

Le PDG de Ryanair, Eddie Wilson, a déclaré pour l’occasion la compagnie «soutient pleinement le plan touristique du Maroc visant à accroître le trafic vers le pays et nous y contribuerons en proposant 28 lignes cet été au départ et à destination d’Agadir. Le Maroc étant le leader du déploiement de la vaccination en Afrique, nous voulons continuer à soutenir la reprise économique ainsi que la connectivité régionale et internationale à travers le Maroc et positionner Agadir comme une destination estivale de premier plan, avec de belles stations balnéaires, des restaurants, des terrains de golf dans la nouvelle zone de Taghazout».

La base Ryanair d’Agadir permet de relier en Espagne : Alicante, Barcelone, Madrid, Malaga, Séville, Tenerife Sud et Valence. Vers l’Italie, la base rejoint : Bologne, Naples, Pise, Rome Fiumicino, Turin et Milan Bergamo. Depuis Agadir, les clients de Ryanair peuvent également rejoindre en France : Paris Beauvais, Nantes, Perpignan, Toulouse, Bordeaux et Marseille.

Sont aussi concernés par les vols : Vienne (Autriche), Charleroi-Bruxelles-Sud (Belgique), Baden Baden et Weeze en Allemagne, Porto (Portugal), Cracovie (Pologne), Dublin (Irlande). Enfin, la base Ryanair à Agadir permet de rejoindre London Stansted et Manchester en Grande-Bretagne.