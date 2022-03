Le PPS demande une mission parlementaire sur la pollution de l'embouchure d'Oum Errabiâ

Le PPS a appelé, cette semaine, à la constitution d’un groupe de travail thématique temporaire à la Chambre des représentants concernant l’embouchure de l’Oued Oum Errabiâ. Dans une demande adressée au président de la commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement, Rachid Hammouni, président du groupe du PPS à la Chambre basse, a ainsi évoqué «l’asphyxie» que connait l’embouchure du fleuve et ses répercussions écologiques, notamment en ce qui concerne l’évacuation des eaux usées à ce niveau du fleuve, en plus des déséquilibres qui menacent le système écologique, causant la mort de divers poissons.

Le président du groupe du PPS a mis en garde, à cet égard, contre la dégradation de la situation de l’embouchure de l'Oued Oum Errabiâ, et ses répercussions et impacts négatifs sur les plans environnemental, social et économique dans la commune d'Azemmour, près d'El Jadida, appelant à la préparation d'un rapport parlementaire détaillé avec des recommandations urgentes pour sauver l'estuaire.

La demande ajoute que le groupe de travail thématique temporaire tiendra des réunions avec des responsables du ministère de l'Équipement et de l'eau à El Jadida, des responsables du Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, et des ONG intéressées par l'environnement dans la région, pour enquêter sur la situation environnementale de l'estuaire et connaître les mesures prises pour maintenir l’équilibre écologique et protéger l’embouchure de la pollution et de la détérioration.