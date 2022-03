Toulouse : Franc succès des Journées économiques Maroc-France

La troisième étape des Journées économiques Maroc-France, organisée du 23 au 25 mars par la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM), a remporté un franc succès avec près de 100 participants, dont la moitié venus du Maroc.

Cette édition, dédiée au secteur aéronautique, confirme encore une fois la position de ces journées comme une série de rencontres de référence dans le partenariat économique Maroc-France, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Depuis leur lancement en octobre dernier à Paris, les Journées économiques Maroc-France se sont imposés comme moment de networking dédié aux investisseurs, dirigeants et cadres d’entreprises à la recherche de futurs partenariats franco-marocains. Pensée comme une plateforme d’échanges, les Journées connaissent en effet un succès croissant à chaque édition, relèvent-ils.

Cette édition, placée sous l’égide du ministère de l’Industrie et du commerce, a été coorganisée par la CFCIM et l’Ambassade du Maroc en France avec le soutien de la CCI Occitanie, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations et du GIMAS.

Son programme a été axé sur les enjeux aéronautiques en termes de potentiel et de compétitivité, sous la thématique centrale «l’aéronautique, un secteur prioritaire du Plan d’accélération industrielle au Maroc». Les participants ont pu également profiter d’un programme de rendez-vous sur place ainsi que des visites de sites pouvant les rapprocher davantage de quelques entreprises innovantes du secteur.

Ce cycle de rencontres vise à dynamiser et fluidifier les échanges économiques entre le Maroc et la France et a, en outre, vocation à souligner la position stratégique du Maroc en tant que hub vers l’Afrique. Ainsi, l’objectif est d’accompagner les entreprises qui souhaitent développer leurs activités à l’international tout en encourageant les synergies entre opérateurs économiques.