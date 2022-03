Les étudiants marocains en Ukraine rencontrent des élus du parti de l'Istiqlal

La Coordination des étudiants marocains de retour d'Ukraine, lancée il y a quelques jours, a démarré ses actions visant à assurer leur intégration dans des universités au Maroc ou dans des pays voisins de l'Ukraine. Ainsi, des membres ont rencontré, lundi, Noureddine Mediane, président du groupe parlementaire du parti de l’Istiqlal à la Chambre des représentants.

Dans un communiqué, la coordination a expliqué que la réunion a été consacrée aux conditions dans lesquelles vivent les étudiants marocains revenants d'Ukraine, des effets de la guerre sur leurs parcours et de leur situation psychologique. «Noureddine Mediane a souligné, au cours de la réunion, que le Groupe parlementaire pour l'unité et l'égalité à la Chambre des représentants a exhorté le gouvernement à garantir l'avenir universitaire des étudiants marocains de retour d'Ukraine et ce, par le lancement par le ministère de tutelle d’un recensement volontaire des étudiants concernés, en attendant des mesures concrètes et des solutions alternatives pour assurer leur droit constitutionnel à poursuivre des études, dans ces circonstances exceptionnelles», poursuit le communiqué.

La Coordination des étudiants marocains de retour d'Ukraine appelle, en effet, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation à trouver de toute urgence une solution immédiate et rapide à la situation académique des étudiants selon les scénarios identifiés. Elle a indiqué que ses membres ont formé un comité de supervision au sein de la coordination qui assurera la coordination entre les étudiants et le ministère, et facilitera et accélérera le processus d'intégration.