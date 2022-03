Palestine : Après le MUR, le PJD appelle à manifester contre la normalisation avec Israël

La section Rabat du Parti de la justice et du développement a appelé, cette semaine, ses adhérents et sympathisants à participer «massivement» à la commémoration, ce mercredi, de la Journée de la terre palestinienne. Elle explique, dans un communiqué, que cet appel intervient «en commémoration de la Journée de la terre célébrée annuellement le 30 mars et en solidarité avec [les] frère en Palestine occupée».

La section Rabat du PJD a tenu à rappeler «la position constante» du parti quant à la question palestinienne, considérée comme «juste et centrale» ainsi que le refus de «toutes les formes de la normalisation et l’infiltration sioniste dans notre pays».

L’appel à manifester du PJD intervient quelques jours après celui du Mouvement unicité et réforme (MUR), matrice idéologique du parti. Dimanche, le MUR a renouvelé «sa ferme condamnation de toutes les procédures et accords signés avec l'entité sioniste», en estimant que la normalisation avec Israël «contredit le parcours historique honorable du Maroc en faveur de la Palestine et déforme l'image du Royaume, qui dirige le Comité Al-Qods».

Le mouvement a également rejoint l’appel du Groupe d'action nationale pour la Palestine, qui souhaite commémorer la Journée de la terre par le biais d’une manifestation, prévue ce mercredi à 18h00, devant le Parlement à Rabat.

Le 30 mars, choisi pour commémorer la Journée de la terre, coïncide avec la grève qui a eu lieu en 1976, lorsque les Palestiniens d’Israël avaient décidé de manifester contre la confiscation de 2 500 hectares de terre en Galilée. Une action réprimée brutalement par l’armée israélienne et qui avait fait 6 morts, des centaines de blessés et d’arrestations.