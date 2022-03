Marathon des Sables : Une 3e étape «magnifique mais difficile»

La troisième étape du Marathon des Sables (MDS), ce mardi, s’est avérée «magnifique mais difficile». Elle a offert «de superbes panoramas et des montées dantesques aux 838 concurrents usés par l’étape mouvementée d’hier, avec de nouveau un vent violent qui joue les trouble-fêtes», indiquent les organisateurs.

A 8h30 en matinée, sur la ligne de départ, les visages des 838 concurrents encore en compétition étaient marqués, l’étape d’hier ayant fait des dégâts. Les organisateurs dénombrent ainsi 63 abandons ou mises hors-course depuis le départ.

Ce mardi, bien que le vent ait soufflé de nouveau sur le parcours, il était moins fort le matin avant de prendre de la vigueur au fil de la journée.

L’étape du jour de 32,1 km était une succession de passes sablonneuses, de crêtes, d’ascensions, et de nouveau le Jbel El Otfal, à la montée cette fois. Le plateau de 7 km menant à l’arrivée a vu se dérouler une fin de course spectaculaire entre les trois leaders du classement général, Aziz Yachou (D15-MAR), Mohamed El Morabity (D2-MAR) et Rachid El Morabity (D1-MAR). Ce dernier a pris la tête de course, ce matin. Mais en milieu de parcours, Aziz Yachou a accéléré, et seul Mohamed est parvenu à s’accrocher. Les deux hommes en ont terminé au sprint, Rachid les suivant avec une minute de différence. Les écarts se creusent donc au classement général, Aziz Yachou ayant désormais plus de 4 et de 8 mn d’avance sur les frères El Morabity.

Chez les femmes, Anna Comet Pasqua (D906-ESP) est restée sur sa élancée comme hier, pour creuser l’écart sur ses poursuivantes. Mais dans la première moitié de l’étape, elle n’a pas réussi à rattraper Sylvaine Cussot (D129-FRA), Aziza Elamrany (D6-MAR) et Aziza Raji (D5-MAR). La tenante du titre, Aziza Raji, termine quatrième de l’étape, comme hier, mais garde sa troisième place au général.

Demain sera marqué par l’étape longue : 86 km qui en effraient plus d’un, indiquent les organisateurs.