Sahara : Bourita invite les pays de l’UE à suivre les traces de l’Espagne

Nasser Bourita et Antony Blinken, ce mardi à Rabat. / DR

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourota, a invité, ce mardi, les pays de l’Union européenne à appuyer l’initiative d’autonomie au Sahara, proposée par le Maroc en 2007.

«L'autonomie pour le Sahara est la seule solution soutenue par les Etats-Unis, la France et les pays africains, et récemment l'Espagne et l'Allemagne», a déclaré Nasser Bourita, lors du point de presse tenu conjointement avec son homologue américain, Antony Blinken, rapporte l’agence EFE.

Le chef de la diplomatie marocaine a émis le souhait que la position de l’Espagne fasse des émules au sein des Vingt-Sept. «Le moment est venu pour l'Europe de sortir de sa zone de confort pour soutenir la proposition marocaine d'autonomie», a-t-il souligné.

Bourita a déjà porté ce message au lendemain de la reconnaissance, le 10 décembre 2020, par l’administration Trump de la marocanité du Sahara. «Le processus a tourné en rond pendant des années. Aujourd'hui, une orientation émerge et c'est cette orientation-là que l'UE doit adopter également. L'Europe a besoin d'une zone sahélo-saharienne stable et sécurisée», avait-il précisé dans une interview accordée en février 2021 à l'Agence Europe. Et de s’interroger : «Aujourd'hui, le train va partir. L'Europe va-t-elle rester passive ou contribuer à cette dynamique ?».

Depuis, l’Allemagne et l’Espagne ont répondu à l’appel du ministre marocaine des Affaires étrangères.