Ukraine : Les Marocains résidents en Europe se mobilisent pour les concitoyens bloqués

Depuis deux semaines, plusieurs bénévoles organisés en associations ou à titre personnel, au sein des Marocains résidents dans différents pays d’Europe, organisent des initiatives de solidarité pour venir en aide aux nationaux qui sont toujours en Ukraine, particulièrement dans les villes de Kherson et de Marioupol, dans un pays en proie aux bombardements russes depuis le 24 février dernier. En France surtout, plusieurs des donnateurs dans diverses villes s’activent à multiplier les récoltes de fonds, avec la coordination de de Hind Dakoune, associative franco-marocaine installée à Nice et de Karim Oubali, MRE bénévole.

«La mobilisation pour aider les compatriotes marocains et les personnes des autres pays frères qui sont coincés dans les villes difficiles d’accès comme Marioupol et Kherson passe notamment par les réseaux sociaux», a déclaré à Yabiladi Morad, résident en France et qui tente de mobiliser plus de personnes à Nice comme ailleurs. «Le principe est d’informer et de sensibiliser quant à la situation des personnes dans le besoin, afin d’identifier les urgences vitales au niveau financier en priorité, surtout qu’il est encore difficile de faire acheminer des dons en nature à l’intérieur de ces régions», explique-t-il.

L’idée a été de compenser ce manque par des donations financières, de manière à permettre l’achat de médicaments et de denrées alimentaires qui sont de plus en plus chers sur place. «Il s’agit donc de réunir des sommes, selon la capacité des uns et des autres, puis de diviser le total sur le nombre des familles identifiées», ajoute Morad.

Une course contre la montre pour atténuer la crise humanitaire

Morad lance un appel plus large, afin de venir en aide aux populations civiles, notamment les ressortissants marocains en Ukraine. «On ne peut pas rester indifférents à ces souffrances. Il y a des fatigues, morales et physiques ; certains ont déjà tenté de fuir, notamment de Kherson, avant de devoir rebrousser chemin à cause des bombardements, tandis que les besoins primaires arrivent très peu», s’inquiète-t-il, soulignant que «le peu qui arrive coûte très cher». «La contribution financière aidera, nous l’espérons, à répondre un tant soit peu à une crise humanitaire qui risque d’être inévitable», ajoute-t-il.

Pour mobiliser plus de Marocains d’Europe, Morad et ses concitoyens ont «contacté les cercle d’amis, en groupe ou de façon individuelle, afin de multiplier les aides auprès des familles à Kherson et Marioupol». Cette action est coordonnée également avec Jamal, résident à Paris et associatif au sein de Humanity Food Truck. «Des familles ont des cartes bancaires qu’on peut créditer et tout soutien financier sera le bienvenu pour soulager les personnes dans le besoin», a-t-il déclaré à Yabiladi. L’idée, par la suite, est de voir la faisabilité de prendre des billets d’avions pour les familles et les concitoyens sortants d’Ukraine.

Selon Hind Dakoune, «il existe plusieurs urgences auxquelles il est nécessaire de répondre, idéalement de manière simultanée». C’est pourquoi, l’aide se prolonge désormais dans les autres pays d’Europe, en France mais aussi en Espagne et en Allemagne, afin de fournir le soutien nécessaire aux étudiants ou aux jeunes concitoyens en séjour temporaire après leur sortie d’Ukraine.