Sala Al Jadida : Lancement du 13e Forum national du handicap

Le 13e Forum national du handicap a été lancé, mardi à Sala Al Jadida, sous le thème «le handicap au Maroc : arsenal juridique et effectivité des droits», en présence de représentants des départements ministériels et d'ONG, chercheurs et membres de la société civile.

Ce forum, organisé du 28 au 31 mars à l'initiative du Centre national Mohammed VI des handicapés en partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), coïncide avec la célébration de la Journée nationale des personnes handicapées le 30 mars, une occasion de faire le point sur la condition des personnes à besoins spécifiques.

Le directeur du Centre national Mohammed VI des handicapés, Khalid Benhassan, a relevé que la manifestation se veut l'occasion de rassembler tous les intervenants en vue de débattre des thématiques prioritaires dans le domaine du handicap au Maroc. Il s’agit de mettre en lumière les différents défis qui restent à relever dans la voie du développement des droits des personnes handicapées, dont la consolidation de l’arsenal juridique ou le renforcement et la convergence des politiques publiques avec les droits des personnes à besoins spécifiques.

Pour sa part, la présidente du CNDH, Amina Bouayach, a indiqué que treize années après la ratification de la Déclaration des droits des personnes handicapées, il demeure nécessaire d’étudier les différents moyens de renforcement de la situation de cette tranche de la population, afin qu’elle ne subisse aucune exclusion, déplorant les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap dans les zones enclavées du territoire national.

Dans ce sens, la responsable a mis l’accent sur les obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap en termes d'accès au marché du travail, aux services sanitaires ou à l’éducation inclusive.

Ce forum de trois jours, sera marqué par la tenue de nombreuses activités à caractère culturel, artistique, sportif et récréatif au bénéfice des personnes avec handicap, de leurs familles et des acteurs concernés, en vue d’assurer et de veiller sur l’épanouissement des enfants et jeunes handicapés.