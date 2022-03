Pays-Bas : La mortalité due au Covid-19 plus élevée parmi les Néerdo-marocains

Alors que le nombre absolu de décès dus au Covid-19 était le plus élevé chez les personnes d'origine néerlandaise, les personnes issues de l'immigration avaient un risque «relativement plus élevé de mourir du Covid-19». Un constat qui «s'applique en particulier aux personnes d'origine marocaine, turque, surinamaise, indonésienne et d'autres origines non occidentales», indique cette semaine l'Institut néerlandais des statistiques (CBS).

L’institut a enquêté sur la mortalité liée au Covid-19 entre mars 2020 et mars 2021 parmi des personnes présentant certaines caractéristiques démographiques, telles que les antécédents, l'âge et les revenus. Au total, environ 28 000 personnes sont mortes du Covid-19 au cours de cette période. Mais «pour les personnes d'origine marocaine, turque, surinamaise ou indonésienne, la part du Covid-19 dans la mortalité totale était plus élevée que pour la population totale», indique le CBS.

Ce dernier reconnaît que la mortalité était la plus élevée chez les Néerlando-marocains au cours de la première année de la pandémie. Pour cette catégorie, le Covid-19 était la cause de 25% des décès, ce qui représentait 15% de la population totale.

Les différences dans le risque relatif de décès par Covid-19 selon l'origine migratoire étaient particulièrement importantes au cours de la première partie de la deuxième vague. Lors de la première vague et de la deuxième partie de la deuxième vague, les écarts étaient généralement moins importants, expliquent encore les experts de l’institut.

En somme, parmi les personnes issues de l'immigration marocaine, turque et surinamaise, le risque de décès par Covid-19 était 1,6 à 1,8 fois plus élevé que pour les personnes d'origine néerlandaise.

Plusieurs facteurs expliquant la hausse de mortalité

Les chercheurs citent divers facteurs qui pourraient avoir joué un rôle dans une mortalité plus élevée chez les Néerlandais issus de l'immigration. «Au cours de la deuxième vague, les décès dus au Covid-19 étaient plus fréquents dans les grandes villes, qui ont tendance à avoir plus de personnes issues de l'immigration», explique l’institut néerlandais. Celui-ci évoque notamment «la présence de conditions médicales sous-jacentes, l'accès aux soins de santé et la qualité des soins», comme facteurs.

«Par exemple, parmi les personnes de certains groupes d'origine, des conditions telles que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires sont plus courantes que la moyenne», rappelle-t-il, notant que dans ces conditions, une infection au Covid-19 est plus susceptible d'avoir une fin grave.

«Comme l'étude actuelle est basée sur les données du registre national, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment les facteurs médicaux et l'accès aux soins affectent les différences dans les décès par Covid-19 par origine au fil du temps», conclut l’institut néerlandais.