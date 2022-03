«Rapports sexuels contre de bonnes notes» : De nouvelles arrestations pour falsification à Settat

Nouveau rebondissement dans l’affaire de rapports sexuels pour de bonnes notes : de nouvelles arrestations pour falsification qui a secoué l’université Hassan 1er de Settat. Selon des sources concordantes, le juge d'instruction près la chambre criminelle de première instance de la cour d'appel de Settat a décidé, lundi soir, de poursuivre un fonctionnaire du service de traitement des notes à la faculté des sciences juridiques et politiques.



Le fonctionnaire a été poursuivi en état d’arrestation, tout comme un ancien étudiant de la même faculté, précise-t-on. Lundi matin, les deux mis en cause ont été déférés devant le procureur du roi, pour des accusations liées à la falsification de notes d'examen et la vente de rapports de projet de fin d'études (PFE).

Le fonctionnaire est ainsi accusé, entre autre, de «corruption, falsification de documents délivrés par l'administration générale et introduction de modifications dans le système de traitement automatisé des données» en plus d’«abus de pouvoir». L'ancien étudiant, qui serait son intermédiaire, est poursuivi notamment pour «participation à la falsification de documents» et «corruption».

Le juge d'instruction a également décidé de poursuivre, en état de liberté provisoire, trois étudiants dans le cadre de ce même dossier. Au total, la Brigade nationale de la police judiciaire aurait convoqué plus de 20 étudiants sur la base de leurs transferts d'argent à l'étudiant «intermédiaire». Selon les mêmes sources, plus de 500 étudiants auraient bénéficié de PFE, contre des sommes d'argent au sein de ladite faculté.