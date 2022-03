Les Émirats, Bahreïn et le Maroc réitèrent leur intérêt pour le système de défense antimissile israélien

Des systèmes de radars missile de défense ont été mentionnés lors du sommet du Néguev des ministres des Affaires étrangères, démarré lundi, comme de possibles acquisitions par ces pays arabes. Selon des sources citées par le média israélien Globes, les Emirats arabes unis (EAU), Bahreïn et le Maroc ont réitéré leur «demande à Israël des systèmes d’armes défensives». Les Émirats et Bahreïn «ont mentionné Iron Dome, le système radar Green Pine et le système Arrow de défense contre les missiles balistiques», a ajouté le média, rappelant que des Etats arabes ont déjà exprimé leur intérêt pour l’acquisition de matériel de défense militaire israélien.

Les mêmes sources ont rapporté qu’au moins deux des trois grandes entreprises de défense israéliennes et deux petites entreprises ont déjà reçu des demandes de renseignements sur l’achat d’Iron Dome. L’approbation de vente dépendra du ministère de la Défense. «Un nombre considérable de demandes seront bientôt approuvées et Israël mène actuellement des discussions avec l’administration américaine, qui a participé au développement de certains des systèmes», a ajouté Globes.

Ainsi, Rafael Advanced Defence Systems et Israel Aerospace Industries seront les principaux bénéficiaires des accords d’approvisionnement de l’Iron Dome, s’ils se concrétisent. Chacun de ces systèmes coûte «environ des dizaines de millions de dollars, sans compter les missiles d’interception, qui coûtent 50 000 dollars chacun», selon les mêmes sources.

Lors du sommet du Néguev des ministres des Affaires étrangères, plusieurs autres questions de défense et d’ordre civil ont été abordées. La réunion tenue à Sde Boker (désert du Néguev) a rassemblé le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid, le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken et les chef de la diplomatie des Émirats, de Bahreïn, d’Egypte et du Maroc, qui ont décidé que l’événement «deviendrait une réunion annuelle», a ajouté Globes.

Le Maroc, les Émirats et Bahreïn rejoignent ainsi les pays à avoir demandé des systèmes de défense aérienne. Iron Dome, prisé actuellement en Europe, a notamment fait l’objet d’une demande de la part de l’Ukraine, qui aurait été rejetée par Israël. L’Allemagne figure également parmi les potentiels acheteurs et elle serait intéressée aussi par le système radar Green Pine.