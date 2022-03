Guerre en Ukraine : L'opposition veut convoquer Benali et Seddiki au Parlement

Les groupes d'opposition à la Chambre des représentants ont appelé à convoquer le ministre de l'Agriculture, Mohammed Sadiki et la ministre de la Transition énergétique, Laila Benali, au Parlement. Les deux ministres doivent ainsi aborder les répercussions de l’invasion russe de l’Ukraine sur la sécurité alimentaire et énergétique du Maroc.

L'opposition a adressé, dans ce sens, une correspondance au président de la commission des secteurs productifs à la Chambre basse, afin de réunir ladite commission, en présence du ministre de l'Agriculture, de la pêche, du développement rural et des eaux et forêts, pour étudier la question des répercussions de la crise russo-ukrainienne sur la sécurité alimentaire au Maroc. Ses partis rappellent que le Maroc est le troisième pays consommateur de blé en Afrique, où la consommation nationale dépasse environ 100 millions de quintaux, et fait partie des dix pays au monde qui importent le plus de céréales,

Dans le même contexte, les élus de l’opposition ont adressé une autre correspondance au président de la commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement, pour tenir une réunion en présence de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, pour aborder la question de la gestion des réserves énergétiques du Maroc face aux répercussions de cette guerre sur l'économie nationale. Les élus y rappellent «l’inquiétude constante quant aux indicateurs du marché de l'énergie, notamment à la lumière des hausses successives des prix du pétrole et des matières énergétiques sur le marché international».