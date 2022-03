Les Palestiniens critiquent la participation de pays arabes au sommet organisé par Israël

Les Palestiniens ont critiqué, dimanche et lundi, la participation de plusieurs pays arabes, aux côtés d’Israël et des Etats-Unis, à un sommet organisé par l’Etat hébreu. Ainsi, dans des déclarations relayées par la presse palestinienne, le premier ministre de l’Etat palestinien, Mohammad Shtayyeh a estimé que «les réunions de normalisation arabe sans mettre fin à l'occupation ne sont qu'une illusion, un mirage et une récompense gratuite pour l'occupation».



«Peu importe à quel point Israël essaie d'ignorer nos droits, de poursuivre la colonisation, de mettre en place des points de contrôle, de tuer, d'arrêter et de détruire toutes les opportunités de paix, cela ne fait qu'augmenter notre détermination à affronter cette machine israélienne qui détruit notre terre», a-t-il déclaré. «Nous resterons fidèles à notre terre, à notre nation arabe, à notre histoire, au présent de notre nation et à la liberté de notre peuple héroïque capable de contrecarrer tous les stratagèmes visant à porter atteinte à notre droit à l'indépendance, à la souveraineté et à la liberté», a–t-il ajouté.

De son côté, le Mouvement de résistance islamique Hamas a indiqué, dimanche, que la rencontre des ministres arabes avec des Israéliens «sur la terre occupée de Palestine est un comportement qui contredit les positions et les intérêts de la nation qui rejette la normalisation». «L'acceptation par certains ministres des Affaires étrangères de pays arabes de rencontrer des responsables sionistes sur la terre occupée de Palestine, à un moment où cette terre est soumise aux pires types de colonisation et de judaïsation, contredit les positions et les intérêts de la nation qui rejettent la normalisation», a indiqué le mouvement.

Ce dernier a réitéré son «rejet absolu de toute forme de normalisation avec l'occupation», soulignant que de telles réunions ne servent que l'ennemi «en perpétuant son agression continue», contre la terre et le peuple palestiniens et appelant les pays ayant déjà normalisé leur relation avec Israël à «reconsidérer» leurs positions.

A rappeler qu’Israël a accueilli, dimanche et lundi, un sommet entre les ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis, des Emirats arabes unis, du Bahreïn, de l’Egypte, du Maroc et d'Israël.