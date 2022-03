Attijariwafa bank : Une enveloppe substantielle de 30 MMDH de financements pour les TPME

Le groupe Attijariwafa bank prévoit en 2022 une enveloppe substantielle de 30 milliards de dirhams (MMDH) de financements pour les PME et TPE, confirmant son engagement à soutenir le développement des TPME en toutes circonstances. Dans un communiqué de presse, le groupe bancaire a expliqué que cette enveloppe se déclinera en 60 000 nouveaux crédits à octroyer. Le but est de permettre aux TMPE de «faire face aux besoins de fonctionnement, soulager leur trésorerie, maintenir, le cas échéant, les investissements planifiés ou encore lancer de nouveaux projets, et ce, malgré une conjoncture difficile liée aux tensions géopolitiques au niveau international et au déficit pluviométrique au niveau national».

En plus de cet engagement, le groupe «s’inscrit pleinement dans le déploiement des nouvelles mesures de TAMWILCOM en réponse aux difficultés engendrées par la conjoncture économique actuelle afin d’en faire bénéficier les entreprises ayant contracté des crédits garantis par les mécanismes Damane Oxygène et Damane Relance, et celles ayant de nouveaux besoins de fonctionnement et des projets d’investissement».

Ces mesures concernent le rallongement de la durée des crédits garantis par les deux mécanismes Damane cités de 3 ans maximum et le relèvement des plafonds de garantie par opération et par contrepartie des dispositifs Damane Attasyir et Damane Istitmar. Un mécanisme particulier est également mis en place en faveur des opérateurs du secteur touristique à travers le report des échéances des crédits à moyen et long terme, détaille le communiqué.

Celui-ci rappelle qu’en 2021, le bilan de l’année fait état de l’octroi, par le groupe Attijariwafa bank, de 55 000 nouveaux crédits aux TPME pour un montant global de plus de 26 MMDH. Elle indique, dans ce sens, que le déblocage des crédits Relance a été poursuivi et le montant total accordé s’élève à 13,7 MMDH depuis la mise en place de cette mesure de soutien. La même source ajoute qu’à fin 2021, le programme Intelaka a, quant à lui, permis le financement de plus de 12 000 jeunes et porteurs de projet pour un montant de 2,7 milliards dirhams, ce qui correspond à 41% du total des crédits accordés par le secteur bancaire au titre de cette initiative.