Marrakech : Caravane médicale pour le dépistage de la tuberculose chez des migrants

Une Caravane médicale pour le dépistage de la tuberculose a été organisé, le weekend dernier à Marrakech, au profit de 35 migrants installés dans la Cité ocre. Organisée par la Direction régionale de la Santé et de la protection sociale à Marrakech-Safi sous le signe «vers une mobilisation nationale pour sauver des vies et éradiquer la tuberculose au Maroc», cette initiative se propose de faire bénéficier les migrants ciblés de consultations médicales et de soins.

Cette caravane, initiée en coordination également avec la délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale de Marrakech, de l'Association marocaine des maladies thoraciques, et le Centre afro-méditerranéen des études stratégiques et de développement durable (Afro-Med), a été encadrée par un aréopage de médecins spécialistes en maladies thoraciques, de médecins internes, d'infirmiers et de techniciens de santé.

Inscrite dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la tuberculose, cette caravane a été l'occasion de mobiliser une unité mobile afin de faciliter le diagnostic précoce chez les personnes ciblées. À cette occasion, les migrants concernés ont bénéficié de consultations médicales et radiologiques, outre la distribution à leur profit de médicaments.

Plusieurs bénéficiaires de cette action sociale et solidaire ont loué l'importance de cette caravane pour la protection et la préservation de leur santé et leur bien-être.

À noter que la Direction régionale de la Santé et de la protection sociale a adopté un plan d'action idoine en vue de mener une série de campagnes de sensibilisation et de conscientisation sur la tuberculose, outre des caravanes médicales pour le dépistage de la tuberculose au niveau des différentes provinces et de la préfecture relevant de la région Marrakech-Safi.