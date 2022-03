Sahara : Washington réaffirme son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie

Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita et le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken. / DR

Les Etats-Unis ont réitéré lundi leur position constante sur la question du Sahara marocain, notant que l'initiative d’autonomie proposée par le Maroc est «sérieuse, crédible et réaliste». «Les États-Unis continuent de considérer le plan d'autonomie présenté par le Maroc comme sérieux, crédible et réaliste», et comme une approche pour répondre aux aspirations des populations de la région, indique un communiqué du département d’Etat américain.

Dans ce communiqué publié à l’occasion de la visite au Maroc du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, Washington fait part également de son soutien à l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura, dans la conduite du processus politique sur la question du Sahara, sous les auspices des Nations Unies.

Le secrétaire d'Etat américain entame ce lundi jusqu’au 30 mars courant, une visite officielle au Maroc placée sous le signe de «l’engagement en faveur de la sécurité et de la prospérité», indique-t-on à Washington en mettant en avant une relation «profonde et durable».