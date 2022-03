Maroc-États-Unis : Un partenariat stratégique «ancré dans les intérêts partagés en matière de paix, de sécurité et de prospérité»

Le partenariat stratégique bilatéral entre les États-Unis et le Maroc est «ancré dans les intérêts partagés en matière de paix, de sécurité et de prospérité régionale», a indiqué lundi le département d'État américain dans un communiqué à l’occasion de la visite de travail du secrétaire d’État américain, Antony Blinken à Rabat.

Les États-Unis sont «déterminés à élargir les domaines de coopération bilatérale avec le Maroc», a affirmé le porte-parole du département d’État dans son communiqué, saluant à cet égard les résultats de la dernière session du Dialogue stratégique tenue récemment à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et la sous-secrétaire d’État américaine, Wendy Sherman.

Outre les volets politique, économique et sécuritaire, les deux pays «s'engagent régulièrement sur des questions de droits humains, notamment la promotion des libertés d'expression et d'association, les réformes de la justice pénale, les droits des femmes et l'égalité des sexes, et la transparence du gouvernement».

S’agissant de la coopération militaire, «les responsables militaires marocains et américains ont déjà commencé à planifier l’exercice Africain Lion de cette année, le plus grand exercice militaire en Afrique et un élément essentiel du partenariat de sécurité américano-marocain», ajoute-t-on.

Évoquant, par ailleurs, le partenariat en matière de lutte anti-Covid, les États-Unis réaffirment leur engagement à continuer à appuyer la stratégie du Royaume contre la pandémie en termes de soutien à la vaccination, la formation et la sensibilisation à la lutte contre cette épidémie et autres maladies infectieuses.

L'accent a été mis à cet égard sur la collaboration avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires pour «sensibiliser aux risques du Covid-19, former le personnel de santé, étudier l'efficacité des vaccins, améliorer la chaîne du froid des vaccins au Maroc et fournir des équipements et des fournitures d'hygiène et de laboratoire».