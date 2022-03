Guelmim : Interpellation de 3 individus et saisie de 2,313 tonnes de cannabis et d'un fusil de chasse

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de Guelmim ont interpellé, lundi après-midi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), trois individus pour leur implication présumée dans une affaire de trafic international de drogue et de détention d'arme de chasse sans autorisation. L'opération a également permis la saisie 2,313 tonnes de cannabis, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les mis en cause ont été appréhendés dans des opérations sécuritaires distinctes : deux à bord d'une voiture 4X4 à l'entrée de la ville de Guelmim et un troisième dans la zone rurale Abaynou, à 15 km de la ville, précise la même source.

Les perquisitions effectuées au domicile du troisième prévenu ont abouti à la saisie d'un fusil de chasse sans autorisation, de 14 cartouches, de deux voitures dont une 4X4 et de 88 ballots de cannabis d'un poids total de 2,313 tonnes.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et identifier l'ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts sécuritaires intenses et continus déployés par les services de la DGSN et de la DGST pour la lutte contre les réseaux de trafic international de stupéfiants et de psychotropes, conclut le communiqué.