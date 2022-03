L’aventurière Alice Morrison documente ses voyages à travers le Maroc

Un livre de l'aventurière et présentatrice écossaise de télévision, Alice Morrison a été publié récemment aux éditions Simon Schuster, documentant son périple à travers le Maroc. Ce livre de 352 pages intitulé «Walking with nomads», documente des voyages menée principalement avec les nomades le long de la vallée du Drâa en 2020.

Cette nouvelle parution fait voyager le lecteur en trois périples menés par Morrison au Sahara et dans les Montagnes de l’Atlas, l’objectif étant de surmonter les défis croissants auxquels le monde est confronté, indique l’éditeur du livre.

A dos de chameau, Morrison, «qui était accompagnée de trois nomades amazighes», voulait explorer à travers cette expérience un monde qui lui était inconnu. Elle a découvert le long de la vallée de Drâa des empreintes de dinosaures, exploré une ville perdue et fait face à plusieurs défis tels que les sables mouvants.

En croisant plusieurs nomades, Morrison a eu l’occasion d’explorer une autre facette de leur vie et d'observer la vie de femmes. Autour d’un feu de camp, l’aventurière s'est également amusée avec ses compagnons de voyage en partageant des énigmes à résoudre.

Au total, l’aventurière a parcouru environ 4 000 kilomètres à travers le Maroc. Elle a documenté l’intégralité de son voyage sur son blog. Arabophone et mazighophone, ele a pris part à de nombreuses aventures à travers le monde, dont le Tour cycliste d’Afrique et le Marathon des Sables, considéré comme l’une des épreuves les plus difficiles au monde.

Alice Morrison a publié plusieurs livres sur ses aventures, dont «Du Maroc à Tombouctou: une aventure arabe».