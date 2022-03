Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, a appelé, ce lundi à Rabat, au cours de la 4e réunion de la Commission de l’enseignement supérieur Maroc-Royaume-Uni, à la promotion des programmes de mobilité internationale des étudiants et chercheurs marocains et britanniques, en tant que levier de convergence culturelle et intellectuelle.

M. Miraoui a plaidé en ce sens, avec Tony Reilly, directeur du British Council Maroc, pour une coopération accrue entre les deux pays en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, appelant les établissements d’enseignement supérieur de part et d'autre à promouvoir leurs échanges en termes d’approches pédagogiques.

Cette 4e réunion de la Commission s’est articulée autour de trois thèmes principaux : l’internationalisation de l’enseignement supérieur, les priorités communes et le développement de stratégies définies par les organisations des deux pays.

Pour sa part, l'envoyé spécial du premier ministre britannique, chargé du commerce avec le Maroc, Andrew Morrison, a abordé les différents moyens de promouvoir les relations entre les deux pays en mettant à profit les nouvelles opportunités qui s'offrent en matière de collaboration universitaire.

L’accent a été mis sur les diverses initiatives maroco-britanniques dans le domaine de la recherche et de la promotion de l’assurance qualité. Il s'agit notamment des subventions octroyées pour soutenir la coopération internationale en matière de recherche, la participation de 60 chercheurs issus de 12 universités publiques marocaines à des sessions de formation à distance pour renforcer leurs compétences en communication ou encore en matière d’évaluation institutionnelle interne et externe.

En marge de cet évènement, un mémorandum d’entente a été signé par l’Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ANEAQ) et l’Agence pour l’assurance qualité de l’enseignement supérieur (QAA) en vue d’élargir les domaines de coopération et de partenariat entre les deux parties.