Marrakech : Ouverture de la 9e édition du Forum mondial de lutte contre l’esclavage moderne

Les travaux de la 9e édition du Forum mondial de lutte contre l'esclavage moderne se sont ouverts, lundi à Marrakech, avec la participation de plus de 75 dirigeants issus de 30 pays, dont le Maroc. Placé sous le thème «Redynamiser la lutte contre l’esclavage moderne : initier des réponses locales pour dégager des solutions mondiales», l’événement, qui se poursuit jusqu’au 30 mars, regroupe des représentants de la société civile, des cadres de l’ONU, des responsables gouvernementaux, des chercheurs universitaires et aussi d’anciennes victimes de la traite humaine.

Le secrétaire général de la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme, Abdelkarim Boujradi, a indiqué que cette rencontre offre l’opportunité de mener une analyse approfondie des priorités régionales en matière de lutte contre les formes contemporaines d’esclavage. Elle constituera aussi une plateforme solide pour tisser des passerelles de coopération et de collaboration avec les différentes parties prenantes afin de mettre en place des solutions efficaces et pérennes en matière de lutte contre ce fléau.

Pour sa part, Bukeni Waruzi, directeur exécutif de Free the Slaves, l’ONG qui sert de secrétariat au Forum, s’est félicité que le Royaume fait partie de l'alliance des Nations Unies, baptisée «Alliance 8.7», qui vise à prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin à l’esclavage moderne d’ici à 2025.

De son côté, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a souligné que cette rencontre, qui constitue l’occasion pour aborder les questions en relation avec l’esclavage moderne, notamment le Covid-19 et le changement climatique, aboutira à des résolutions qui seront examinées et adoptées.

Véritable espace d’échanges et de discussions entre les leaders du mouvement anti-esclavagiste, ce Forum vise à mettre en exergue les priorités régionales et celles ayant un aspect global, ainsi qu’à investir les moyens pouvant réorienter des engagements clés, à l’instar du leadership du survivant, la recherche, la mobilisation des ressources, le partenariat et la coordination intersectorielle.