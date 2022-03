Maroc : Les enseignants contractuels soutenus par une vingtaine d'instances

Des instances politiques, syndicales et de défense des droits de l'Homme ont annoncé, le weekend, la formation d’un Comité de soutien et de défense des enseignants contractuels poursuivis sur fond de contestation qu'ils mènent pour leur intégration dans la fonction publique. Dans un communiqué, lesdites instances ont exprimé leur soutien au droit des enseignants de s'engager dans des manifestations et des protestations pacifiques, notant que le comité reste ouvert aux instances nationales.

Outre la Coordination nationale des enseignants contractuels, le tour de table de ce nouveau comité de soutien comprend notamment l’AMDH, la Ligue marocaine des droits de l'Homme, la Coalition marocaine des instances des droits de l'Homme, le Front social marocain, l’association Attac Maroc, le Parti Annahj démocratique, le PSU, le PADS et le CNI, entre autres.

Dans leur communiqué, les instances ont condamné les procès et jugements contre les enseignants et ont considéré que «le combat pour l'abandon des contrats, l'intégration dans la fonction publique et la défense de l'école publique est un combat du peuple marocain».

À rappeler que la Coordination nationale des enseignants contractuels a mené, au cours des dernières semaines, une série de grèves en réaction aux verdicts rendus par le tribunal de première instance de Rabat, à l’encontre de 44 enseignants contractuels, condamnés à deux mois avec sursis. Le tribunal avait aussi une enseignante contractuelle, Nezha Majdi, à 3 mois de prison ferme.