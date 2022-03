Journée de la terre : Le Groupe d'action pour la Palestine appelle à une manifestation à Rabat

Le Mouvement unicité et réforme (MUR), matrice idéologique du Parti de la justice et du développement (PJD), a partagé ce lundi un appel à manifestation pour le soutien du peuple palestinien. Sur son site, le MUR a ainsi publié l’appel du Groupe d'action nationale pour la Palestine, qui souhaite commémorer la Journée de la terre par le biais d’une manifestation, prévue mercredi 30 mars 2022 à 18h00, devant le Parlement à Rabat.

«A l'occasion de la Journée de la terre, que le monde célèbre le 30 mars de chaque année et dans le cadre de son programme d'activités qui soutiennent la cause palestinienne et rejettent toutes les formes et manifestations de normalisation, le Groupe d'action nationale pour la Palestine organise une manifestation populaire sous le slogan : «La Palestine et la résistance est notre choix… La normalisation est notre ruine»», indique l’affiche de cette manifestation.

La dernière manifestation du groupe d’action pour la Palestine date de novembre dernier, pour notamment dénoncer la récente visite au Maroc du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. Interdite par les autorités de la capitale Rabat. À l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le Groupe avait d’ailleurs organisé une conférence de presse pour dénoncer la décision des autorités locales d’interdire cette marche.

Le 30 mars, choisi pour commémorer la Journée de la terre, coïncide avec la grève qui a eu lieu en 1976, lorsque les Palestiniens d’Israël avaient décidé de manifester contre la confiscation de 2 500 hectares de terre en Galilée. Une action réprimée brutalement par l’armée israélienne et qui avait fait 6 morts, des centaines de blessés et d’arrestations.