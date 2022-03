Au grand dam de Hamid Chabat, Mustapha Benali réélu à la tête du FFD

Le secrétaire général du Front des forces démocratiques (FFD), Mustapha Benali, a été réélu, dimanche, à la tête de la formation politique, lors du 6e congrès national tenu le weekend dernier à Laâyoune. Tenus sous le slogan «Ensemble pour construire un État social et consolider les efforts du Maroc pour la paix et la solidarité des peuples», les travaux du congrès ont coïncidé avec le lancement du programme des manifestations et d’activités culturelles et associatives commémorant le 25e anniversaire de la fondation du parti.

Au cours de ce Congrès, les rapports financier et moral ont été approuvés à l’unanimité, en plus de l'élection des membres du Conseil national du parti et l’adoption des rapports des commissions du Congrès.

La réélection de Mustapha Benali à la tête du FFD met un terme aux aspirations de Hamid Chabat de s’emparer de la présidence du parti. Un plan déjà avorté, en février, avec le limogeage de l’ex-secrétaire général régional du parti de l’Olive dans la région Fès-Meknès. L’ancien maire de Fès avait mis la main, un mois plus tôt, sur l’Union des forces ouvrières au Maroc (UFOM), le bras syndical du parti du Front des forces démocratiques.

Dans le sillage du limogeage de Hamid Chabat, les guerres intestines se sont intensifiées au sein du Front des forces démocratiques, à l’approche du 6ème congrès. Ainsi, après la décision de limoger l’ancien maire de Fès, le secrétaire général du Parti de l’Olive avait également remercié son responsable dans la région de Marrakech-Safi, l’accusant d’«utiliser» ses prérogatives pour «servir un agenda ouvert visant à déstabiliser le parti». À l’origine de cette colère, une lettre adressée par le secrétaire régional, Ahmed Mansouri, au chef de file du FFD dénonçant la décision de limoger Hamid Chabat et l’appelant à «revenir sur sa décision unilatérale et illégale qui porte atteinte à la démocratie interne et à la démocratie en général».