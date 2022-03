Le RNI gèle l'adhésion de deux membres poursuivis dans une affaire de détournement de fonds

La coordination régionale du Rassemblement national des indépendants (RNI) à Fès-Meknès a annoncé, dimanche, le gel d’adhésion de deux membres. Ceux-ci sont poursuivis en état d’arrestation, sur fonds d’accusation de dilapidation de deniers publics et détournement de fonds.

Dans un communiqué, la section régionale du RNI a rappelé que «la présomption d'innocence est une base universelle dans les différentes affaires portées devant la justice». «De par son appréciation de la justice comme une autorité indépendante qui ne doit pas être influencée, la coordination a décidé de geler le statut organisationnel des deux mis en cause jusqu'à l'émission des décisions judiciaires en la matière et leurs effets juridiques», indique la même source.

Selon des sources concordantes, il s’agit de Rachid El Fayek, parlementaire, président de la commune d’Oulad Tayeb et coordinateur régional du RNI à Fès, ainsi que son frère, président du Conseil communal de Fès et qui porte également les couleurs du parti de la Colombe. Vendredi, le procureur du roi près la Cour d’appel de Fès a décidé de les poursuivre, en compagnie d’autres personnes, en état de détention dans une affaire de corruption et de détournement de deniers publics. Dans cette même affaire, un auxiliaire d’autorité, une gérante de société, un élu et un fonctionnaire de la commune sont aussi poursuivis.