La Banque mondiale soutient la gouvernance de l’eau au Maroc avec un prêt de 180 millions de dollars

La Banque mondiale (BM) vient d'approuver un financement de projet d’investissement d’un montant de 180 millions de dollars (1 748 millions de dirhams) en vue d’appuyer une agriculture résiliente et durable au Maroc.

«Face à la pression accrue des changements climatiques et de la croissance démographique sur les ressources hydriques et foncières du pays, le prêt alloué au Projet pour une gestion de l’eau résiliente et durable dans l’agriculture (RESWAG) entend renforcer la gouvernance des ressources hydriques dans le secteur agricole, améliorer la qualité des services d’irrigation et élargir l’accès des agriculteurs à des conseils techniques dans ce domaine», indique l’institution financière dans un communiqué publié à Washington.

D’après la BM, le nouveau projet constitue un programme «innovant et inédit, en ce qu’il allie investissements structurels, avec la modernisation des services d’irrigation et de drainage, et investissements immatériels destinés à renforcer la gouvernance des ressources hydriques et à apporter des services de conseil agricole aux cultivateurs».

«La première composante du projet vise à compléter les investissements du Maroc dans la gouvernance de l’eau. Elle revêt trois axes stratégiques prioritaires : l’assouplissement du processus d’allocation des ressources hydriques, l’optimisation de la gestion des aquifères et une meilleure connaissance des effets des programmes d'amélioration de la productivité de l’eau», explique Rémi Trier, coresponsable du projet.

Le deuxième volet vise à fournir des services d’irrigation et de drainage climato-intelligents à travers le déploiement de techniques de conservation de l’eau sur de nouvelles surfaces en favorisant la résilience aux sécheresses, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone dans les sols. Le projet vise à toucher quelque 16 000 agriculteurs répartis sur plus de 50 000 hectares, à Souss-Massa et Tadla.

Le troisième volet prévoit d'apporter à 23 500 agriculteurs des services de conseil visant à optimiser les investissements, à renforcer la résilience climatique et à intensifier la productivité de l’eau.