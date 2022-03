Jean-Luc Mélenchon : «Ma première manifestation, c'était pour l'indépendance du Maroc»

«Tanger, ce monde inouï que c'était.» C'est à travers ses mots que Mélenchon réagit au premier lot d'images. Il évoque ses dimanches partagés entre le cap Spartel et le cap Malabata ainsi que la mixité sociale qui caractérisait sa terre natale. En effet, plusieurs communautés cohabitaient au sein de la ville, de part son statut de zone internationale (1923-1956). Il déclare à cet égard : «Il y avait une sorte de mixture de peuples, d'habits, de langues qui était extraordinaire».

Dans la continuité de son récit, le leader de la France insoumise explique l'attachement et la bonhomie des liens qui régnaient au sein du monde musulman. Une tolérance qui garantissait à chacun la liberté d'exercer son culte. Il raconte aussi «n'avoir jamais souffert des peurs paniques et des angoisses racistes qui accablent les autres».

Enfant, il explique que le hasard l'a conduit à assister à une manifestation, en faveur du retour du Sultan Mohammed V en 1955. Admiratif de ce rassemblement, il reprend un des slogans chez lui :

«J'ai le plaisir amusé de me souvenir que ma première manifestation, j'avais donc 5 ans. J'avais croisé avec mon père et mon oncle une manifestation, qui réclamait le retour de Mohammed V. Les gens dans les rues criaient Rendez nous Sidi Mohammed Ben Youssef, Monsieur Grandval, gouverneur général. Je rentre à la maison et tout content d'avoir vu ces hommes si braves, si courageux, je me mets à faire le tour de la table en criant rendez nous Mohammed Ben Youssef, Grandval. Ma première manifestation, c’était pour l’indépendance du Maroc et le retour du Roi du Maroc dans son royaume.»