La cérémonie de remise des trophées de la 3e édition du Prix de l'enseignant(e) de l'année 2021, a été organisée samedi soir à Marrakech, à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, en partenariat avec la Fondation Zahid. Quelque 135 candidats et candidates étaient en lice pour ce prix, ayant présenté des projets de classe concernant plus de 5 000 élèves.

Rehaussée par la présence, notamment, du ministre de l'Éducation nationale, Chakib Benmoussa, du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, et du président du Conseil régional, Samir Goudar, cette cérémonie a été l'occasion de mettre en lumière les objectifs de ce prix, de rendre hommage aux enseignantes et enseignants et d'encourager leurs initiatives innovantes.

Organisé en coordination avec l'Association des amis de l'école publique sous le slogan «Valorisation, Motivation et Hommage», ce prix se propose de consacrer la culture de la reconnaissance et de gratitude envers le corps enseignant, de favoriser la promotion de pratiques pédagogiques et de valoriser l'excellence. Cette 3e édition a eu comme particularité de prendre une dimension nationale en étant ouverte à l'ensemble des Académies régionales d'éducation et de formation (AREF).

«Je demeure convaincu que ce genre d'initiatives aura un impact positif et un grand avantage en ce qui concerne l'opération d'apprentissage et contribuera à tirer vers le haut la qualité des pratiques pédagogiques au sein du système éducatif», a estimé M. Benmoussa.

Les lauréats ont été, dans la catégorie école publique :

1er prix : Khalid Bayla (AREF de Casablanca–Settat)

2e prix : Saadia Karroumi (AREF de Marrakech–Safi)

3e prix : Abdallah Wahbi (AREF de Souss-Massa)

Dans la catégorie IPSE :

1er prix : Fatima Moussabiq (AREF de Béni Mellal–Khénifra)

2e prix : Houcine Roual (AREF de Béni Mellal–Khénifra)

3e prix : Khadija Dadda (AREF de Marrakech– Safi)

Dans la catégorie éducation inclusive :

1er prix : Safia Elifriki (AREF de Rabat– Salé–Kénitra)

2e prix : Asma Zbidi (AREF de Marrakech–Safi)

3e prix : Mina Daoudi (AREF de Rabat–Salé–Kénitra)