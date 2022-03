Coup d'envoi du 36e Marathon des sables

Le coup d'envoi de la 36e édition du Marathon des sables (MDS), un trail de 250 km réparti en 6 étapes, a été donné dimanche à Timgaline, dans la province de Tinghir, avec la participation de 952 coureurs de 50 nationalités.

La première étape de ce marathon reliera Timgaline à Aguenoun N’Oumerhiout sur une distance de 30,3 km. Le parcours de cette étape inaugurale sera jonché d'un plateau caillouteux entrecoupé d'oueds et d’herbes à chameau. Les coureurs affronteront également une montée et une descente d’un relief caillouteux et des terrains sablonneux.

Le directeur de course Patrick Bauer a indiqué que ce départ est l’aboutissement d’un travail de tous les intervenants, saluant, à cet égard, le travail des autorités locales. Tous les participants sont avides d’entamer cette aventure sportive et humaine, en particulier après les difficultés imposées par la propagation de la Covid-19, a-t-il ajouté, soulignant que c’est toujours un plaisir de se retrouver au Maroc.

La 2e étape reliera Aguenoun N’Oumerhiout à Rich Mbirika (38,5 km), tandis que la 3e étape reliera Rich Mbirika à El Mahrach sur une distance de 32,1 km.

Chez les hommes, Rachid El Morabity, sacré à huit reprises et tenant du titre, part grand favori de cette 36e édition. Du côté des dames, la Marocaine Aziza Raji est favorite pour conserver son titre.

Le coup d'envoi de cette 36e édition du Marathon des sables a été donné par le gouverneur de la province de Tinghir, Hassan Zitouni, en présence de personnalités civiles et militaires.

Rassemblant des centaines de coureurs des quatre coins du globe, le Marathon des sables, qui se poursuit jusqu'au 4 avril, est un rendez-vous annuel pour les amoureux du trail et des sports extrêmes. Le Marathon des sables est le 1er raid désertique au monde qui se dispute en autonomie alimentaire. Plus de 22 000 coureurs ont participé au Marathon des sables depuis son lancement en 1986.