Souss-Massa : Des ambassadeurs au Maroc s'informent des atouts économiques, touristiques et d’investissement

Une délégation d’ambassadeurs accrédités au Maroc représentant des pays africains, asiatiques et arabes a entamé, samedi, une visite à Agadir, en vue d’explorer les atouts économiques et touristiques ainsi que les opportunités d’investissement dans la région Souss-Massa.

La délégation comprend les pays du Cameroun, d'Afrique du Sud, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Rwanda, de la Zambie, de Salvador, d'Irlande, d'Indonésie, du Kazakhstan, du Pakistan et du Sultanat d’Oman.

Lors de cette visite organisée par le Conseil de la région Souss-Massa dans le cadre de la commercialisation territoriale des atouts régionaux, des explications ont été fournies aux diplomates sur les principaux projets structurants dans la région sur les plans économique, social et culturel.

Le président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli, a indiqué que la coopération et le partenariat ont apporté un appui efficace et utile à la mise en place de politiques régionales, dans des domaines prioritaires importants tels que le développement économique, la promotion de l’investissement, la transition écologique des territoires et autres.

De son côté, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a relevé que cette visite s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de la diplomatie parallèle, en organisant une série de voyages, de rencontres et de visites de terrain pour les ambassadeurs accrédités à Rabat dans toutes les régions du Royaume, notant ces déplacements offrent aux diplomates l’occasion de constater de visu l’essor socio-économique au Maroc.

De son côté, l’ambassadeur du Cameroun et doyen du corps diplomatique au Maroc, Mouhamadou Youssifo, a mis avant l’importance de cette visite qui constitue, selon lui, une occasion pour renforcer les liens de communication afin d’explorer de futures piste de coopération, de partenariat et d’investissement au niveau de la région Souss-Massa.