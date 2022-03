Diaspo #232 : Mohammed Ayoubi fait découvrir l’amour du voyage depuis Dubaï

Mohammed Ayoubi est l’un des Marocains ayant su transformer leur passion en métier. Né le 28 mai 1985 dans la capitale ismaélienne Meknès, il accompagne aujourd’hui les voyageurs, dont des célébrités et des personnalités connues, qui souhaitent découvrir Dubaï.

Après une licence en littérature anglaise obtenu à Meknès, puis une formation spécialisée en en gestion hôtelière et touristique à Fès, cet amoureux des voyages, ayant pris part à plusieurs colonies de vacances, finit même par obtenir un diplôme du ministère de la Jeunesse et des sports en tant que cadre pédagogique certifié dans les colonies de vacances. «J’ai participé à des colonies de haut niveaux, notamment avec les FAR (Forces armées royales, ndlr) et d’autres institutions marocains», raconte-t-il à Yabiladi. «J’aime voyager et donc je participais à toute activité en lien avec les voyages.»

Après une formation avec le ministère du Tourisme, en tant que guide touristique, le Meknassi se rend en Turquie pour une première expérience avant de plier bagage vers les Emirats arabes unis pour répondre à l’offre d’une grande compagnie dans les marques de luxe. Sa quête de nouvelles aventures le conduit alors à Dubaï pour «acquérir une expérience».

«Je comptais passer un an à Dubaï avant de rentrer au Maroc. J’ai fini par m’y installer. C’était il y a 16 ans. Cette expérience lui permet de côtoyer déjà des personnalités de hauts niveaux et la Jet set de la première ville des Émirats arabes unis.» Mohammed Ayoubi

Mohammed Ayoubi avec l’auteur compositeur et chanteur irakien Kadhem Saher. / DR

Un an plus tard, le Marocain enchaîne avec une autre expérience, plus proche de son domaine, en travaillant au sein de l’aéroport international de Dubaï, avec la compagnie aérienne Emirates. Il y passera près de 15 ans, en évoluant au sein de plusieurs département, du check-in au terminal VIP. «C’était une bonne expérience, qui m’a permis de visiter plusieurs pays du monde, avec ma femme», ajoute-t-il.

Une agence de voyage et un accompagnement de A jusqu’à Z

Son travail au sein de l’aéroport international de Dubaï lui permet surtout de constituer un «bon carnet» de contact, qui lui servira plus tard. En 2020, la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus est survenue et le secteur touristique mondial est frappé de plein fouet. L’aéroport de Dubaï, le premier au monde en termes de voyageurs internationaux, est alors contraint de fermer. «C’était inimaginable de le voir vide de ses voyageurs et son personnel», se remémore Mohammed Ayoubi. «Nos salaires ont été réduits et plusieurs personnels ont été remerciés», reconnaît-il.

Un triste souvenir qui ne l’empêchera pas pour autant de rebondir. En effet, l’expérience lui permet de lancer, en septembre 2021, sa propre agence de voyage. Car, durant ses 15 ans d’années à l’aéroport de Dubaï, Mohammed Ayoubi a assisté beaucoup de stars et de célébrités, «de Bollywood à Hollywood en passant par des hommes politiques et des sportifs».

Mohammed Ayoubi avec le champion marocain de kick-boxing Badr Hari. / DR

«J’ai voulu traduire mes connaissances dans le domaine ainsi que mon expérience, en adoptant une approche différente, loin des traditionnelles agences de voyage qui existent sur le marché», nous dit-il. Ainsi, son agence «procède à un accompagnement du client, de A jusqu’à Z» et assiste toute catégorie de clients.

«Les gens ont une image erronée du monde et pensent par exemple que Dubaï n’est visitée que par les personnes fortunées, ce qui n’est pas vrai. L’agence propose donc les billets et les réservations de l’hôtel selon le budget du client, qui est assisté avant son arrivée et jusqu’à la fin de son séjour, car le plus important est de partager avec le client son expérience de voyage.» Mohammed Ayoubi

Depuis sa création, l’agence de voyage créée par le Marocain a pu assister beaucoup de voyageurs, dont des stars venues visiter Dubaï. La dernière célébrité n’est autre que Badr Hari, arrivé cette semaine et qui est accompagné durant son séjour aux Emirats arabes unis par l’agence de Mohammed Ayoubi.