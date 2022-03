L'Office des changes met en ligne la rubrique «Change Manuel et LBC/FT»

L'Office des changes a annoncé, vendredi, la mise en ligne sur son portail web, d'une nouvelle rubrique baptisée «Change Manuel et LBC/FT» pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette interface électronique procure des informations sur les dispositions législatives et réglementaires incombant aux sociétés de change de devises en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sur l'activité de change manuel, indique l'Office des changes.

La mise en ligne de cette page se veut une référence pour les sociétés de change de devises et les particuliers souhaitant s'instruire sur les nouveautés réglementaires cadrant le change manuel et la LBC/FT. À cet effet, cet espace met à la disposition de ses utilisateurs plusieurs sections relatant des dispositions législatives, des guides pratiques, des formulaires de déclaration ainsi que des liens utiles.

L'Office des changes place la LBC-FT au centre de ses priorités, ajoute-t-on, veillant à la conformité et au respect par les sociétés de change de devises des dispositions législatives et réglementaires relatives à la LBC-FT, notamment les dispositions de la loi 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, telle que modifiée et complétée.

L'Office ne ménage pas d'efforts pour l'accompagnement des sociétés de change de devises dans l'amélioration de l'efficience de leurs dispositifs de LBC-FT et leur conformité aux standards internationaux et aux normes du Groupe d'action financière.