Trois jeunes chercheuses marocaines récompensées au 8e programme For Women in Science Maghreb

Trois jeunes chercheuses marocaines ont été récompensées dans le cadre du programme L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science (For Women in Science) pour sa 8e édition Maghreb, lors d'une cérémonie organisée vendredi à Casablanca.

Il s'agit de Hajar El Ahanidi, chercheuse dans le domaine des sciences biologiques à l'Université Mohammed V de Rabat, Ihssane Toujgani, chercheuse dans le domaine des sciences biologiques à l'Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan et Samah Laalej, chercheuse dans les domaines des sciences de la Terre et sciences connexes de l'environnement à l'Université Moulay Ismail de Meknès.

Deux jeunes chercheuses tunisiennes ont été également distinguées dans le cadre du programme, qui récompense cinq scientifiques maghrébines travaillant dans les domaines de la science de la terre et de l’environnement, l'informatique et l'ingénierie, la biotechnologie médicale et les sciences biologiques. Les lauréates recevront chacune une bourse de 10.000 euros pour mener à bien leurs projets postdoctoraux.

Le programme For Women in Science s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la Fondation L'Oréal et l'UNESCO, afin d'aider de jeunes femmes dans leurs recherches et les encourager à poursuivre une brillante carrière scientifique.

Laila Benjelloun, directrice générale de L'Oréal Maroc, a indiqué que le programme vise à donner à davantage de femmes chercheuses les moyens d'atteindre l'excellence scientifique et de contribuer à la résolution des défis auxquels l'humanité est confrontée.

Elle a souligné la nécessité de lutter contre les préjugés sexistes et la discrimination basée sur le genre, d'encourager les filles à poursuivre des formations scientifiques à l'école et de permettre aux femmes scientifiques de bénéficier de l'égalité d'accès aux financements et aux publications.

De son côté, Mohamed Alaoui, représentant de l'UNESCO pour le Maghreb, a noté que le programme For Women in Science, en investissant dans le renforcement du rôle des femmes dans la science, «est un instrument qui peut contribuer à relever les grands enjeux de l'Agenda 2030 pour le développement durable».