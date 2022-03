Rabat : Célébration de l'art et de la culture pour le tricentenaire des relations Maroc-Grande-Bretagne

Une cérémonie de célébration des projets portés par les bénéficiaires du programme de financement alloué dans le cadre du 300e anniversaire du premier traité diplomatique, signé entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni en 1721, a été organisée, vendredi soir, à l'ambassade britannique à Rabat.

Lors de cette cérémonie organisée par le British council, les projecteurs ont été braqués sur les travaux menés par de jeunes artistes marocains et britanniques depuis le lancement de cette initiative en février 2021, à savoir le projet de soutien des femmes Dj d'Afrique du Nord «FeMena» et l'initiative «Al mahal» visant à mettre en contact des artistes marocains avec la communauté marocaine installée en Grande-Bretagne.

Il s'agit également de la plateforme «Connecting Dots» de rencontres, d'échange et de partage d'expériences entre les institutions et structures culturelles privées au Maroc et au Royaume-Uni, l'espace de collaboration créative «In-Between» entre rappeuses marocaines et britanniques, l'initiative d'exploration «Red Gold» entre un collectif d’artistes marocains et anglais travaillant sur les algues et la perspective d'en faire un outil d’inclusion économique et sociale et le projet de recherche photographique «80 Miles To Atlantis» sur l'explorateur énigmatique écossais Donald Mackenzie et sa relation avec la ville de Tarfaya.

L'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin, a souligné que les relations entre les deux peuples et royaumes se renforcent de plus en plus à plusieurs niveaux, soutenant que le lancement de la marque marocaine d'investissement et d'export Morocco Now depuis la capitale britannique, Londres, est un indicateur important de l'importance et de la qualité des relations entre le Maroc et le Royaume-Uni.

De son côté, le directeur du British Council au Maroc, Tony Riley, a indiqué que cette cérémonie est l'occasion de célébrer les relations artistiques contemporaines entre les artistes des deux pays, en mettant en lumière les œuvres réalisées par six jeunes artistes et créateurs marocains et britanniques, sélectionnés sur plus de 100 candidatures.