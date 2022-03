Ukraine : Après avoir critiqué la position du Maroc, l’ambassadeur de Finlande présente ses excuses

L’ambassadeur de la Finlande à Rabat a fini par effectuer un rétropédalage. Face à la vague de condamnation des internautes marocains pour son tweet, critiquant la non-participation du royaume au vote d’une nouvelle résolution de l’Assemblée générale de l’ONU sur la guerre en Ukraine, Pekka Hyvönen a fait amende honorable.

Le diplomate a choisi le même réseau social pour exprimer ses «regrets» et présenté ses «excuses» aux Marocains, estimant que son tweet du jeudi 24 mars n’était qu’un «malentendu». L’ambassadeur a ensuite réitéré ses «respects à la souveraineté du Maroc», soulignant que la base des relations entre son pays et le royaume «est solide et resteront bonnes».

La décision du Maroc de jouer, à nouveau, la chaise vide à l’Assemblée générale a été pointée du doigt par le diplomate. Une critique qui a fait réagir des internautes marocains et qui a conduit l'ambassadeur à supprimer son tweet.