Bordeaux : Le leadership du Roi Mohammed VI souligné aux Journées nationales des diasporas africaines

Le leadership agissant du Roi Mohammed VI en faveur de la conception de solutions africaines aux problèmes de l’Afrique a été mis en exergue, vendredi à Bordeaux, lors de la cérémonie d’ouverture de la 9e édition des «Journées nationales des diasporas africaines» (JNDA), qui s’est tenue au Palais des Congrès sous le thème «vers des partenariats innovants pour l’Afrique».

Ahmed Nouri Salimi, consul général du Maroc à Bordeaux, a mis, à cette occasion, la lumière sur le rôle pionnier du Maroc dans la promotion de l’intégration économique de l’Afrique et de sa stabilité politique, par le biais du renforcement de partenariats innovants et par le partage de l’expertise marocaine avec différents pays africains dans divers domaines vitaux.

M. Salimi a exposé les contours de la politique migratoire du Maroc, sous l’égide clairvoyante du Roi, imprégnée d’humanisme, de solidarité et de responsabilité, et qui appelle d’autres pays à l’émuler pour faire des diasporas africaines des leviers de prospérité économique et des acteurs de coexistence pacifique dans leurs pays d’origine et d’accueil.

Cette cérémonie d’inauguration a été marquée par la participation de hautes personnalités africaines, notamment Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et des médias, Porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, de Hugues Ngouelondele, ministre de la Jeunesse de la République du Congo et de Lionel Zinsou, ex-Premier Ministre du Bénin et fondateur du Fonds d’investissement Bridgesouth.

Plusieurs participants ont fait référence à l’engagement personnel du Roi en faveur de l’Afrique ainsi qu’à l’approche novatrice du Maroc dans la gestion des affaires de sa diaspora.

Les JNDA à Bordeaux se sont érigées, depuis leur première édition en 2013, en un rendez-vous incontournable d’échange et de réflexion autour de thématiques de haute pertinence et d’intérêt particulier pour l’Afrique.