Des hauts gradés de l'armée d'Israël concluent leur visite au Maroc

Tal Kelman, chef de la division stratégique de la direction de la planification de Tsahal, avec Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR. / DR

De hauts responsables militaires israéliens ont achevé, cette semaine, un premier voyage officiel au Maroc, qui comprenait des réunions Belkhir El Farouk, l’Inspecteur général des Forces armées royales (FAR). Dans un communiqué, relayé par la presse, le ministère israélien de la Défense a ainsi indiqué ce vendredi que Tal Kelman, le responsable militaire chargé des affaires iraniennes, avec Effie Defrin, le commandant de la coopération internationale de l'armée ainsi que le général de brigade G, commandant de la division des opérations de la direction du renseignement, ont rencontré l’inspecteur général des FAR dans la capitale marocaine, Rabat.

Les officiers ont également rencontré d'autres hauts responsables militaires marocains, dont le chef de la division du renseignement du pays et le chef de la division des opérations, ajoute le communiqué. Celui-ci précise que les responsables ont discuté du lien historique et culturel entre les deux pays et des intérêts mutuels au Moyen-Orient. Ils ont aussi exprimé leur désir de promouvoir une «coopération militaire étendue», a déclaré Tsahal.

La presse israélienne rapporte aussi qu’un accord a été signé lors des réunions qui vise à faire collaborer les deux armées. «Des opportunités de collaborations militaires ont été discutées, à la fois dans la formation et dans les domaines opérationnels et de renseignement», ajoute l’armée israélienne.

Le déplacement de hauts gradés de l’armée israélienne intervient alors que l'entreprise publique Israel Aerospace Industries, la plus grande entreprise aérospatiale et de défense du pays, a signé mercredi un protocole d'accord avec le ministre marocain de l'Industrie, également dans la capitale marocaine.